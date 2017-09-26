Тиньков пообещал отозвать все иски против блогеров «Немагии»

Банкир Олег Тиньков намерен отозвать все исковые заявления против авторов YouTube-канала «Немагия» не дожидаясь извинений. Об этом банкир пообещал в интервью Амирану Сардарову на канале «Дневник хача».

«Это на их стороне, там, извиняются, нет — посмотрим, что они сделают. Я не хочу вымаливать извинения или выпрашивать. Я забираю иски, убираю, без кондиций, без условий», — сказал Тиньков.

По его словам, банкир заберет заявления из полиции 26 сентября, а потом уже будет решать МВД «скорее всего, они закроют уголовное дело».

Ранее бизнесмен заявлял о готовности отозвать иски против авторов Youtube-канала «Немагия» Михаила Печерского и Алексея Псковитина в случае, если они принесут извинения его семье.

По словам владелеца Тинькофф-банка, конфликт зашел слишком далеко, а «ребята из “Немагии” перешли грань: они тронули святое — мою семью».

Напомним, ролик про Олега Тинькова вышел на YouTube-канале «Немагия» в начале августа. В нем утверждалось, что банкир «льстит» владельцу Альфа-Банка, занимается сомнительным бизнесом, некорректно обращается с сотрудниками.

В описании ролика сказано: «Обзор создан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение!».

После этого «Тинькофф Банк» и сам Олег Тиньков подал в суд иск о защите чести и достоинства. Участник проекта «Немагия» Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете.

Максим Прошкин