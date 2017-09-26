В Иркутске задержали сторонника «Исламского государства»

Правоохранительные органы в Иркутске задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который находился в розыске по линии Интерпола. ОБ этом сообщается на официальном сайте МВД.

По информации полиции, задержанный является уроженцем одной из стран ближнего зарубежья, он уже находится под арестом.

«Он успел устроиться рабочим в одну из строительных организаций в Октябрьском районе Иркутска, где его обнаружили правоохранители», - рассказали в полиции.

По словам представителей МВД, проводится экстрадиционная проверка гражданина, по результатам которой будет приятно «соответствующее решение».

О задержании очередного сторонника ИГ стало известно 19 сентября в Германии. В Бремене задержали 28-летнего гражданина России. По словам представителя прокуратуры Гамбурга Нану Фромбах, задержанный — российский гражданин чеченского происхождения, который участвовал в военных действиях на территории Сирии.

Имя мужчины не называется. Фромбах также не смогла уточнить, в каком статусе подозреваемый находится на территории Германии.

Максим Прошкин