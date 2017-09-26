Минтранс и Росавиация определили меры по решению ситуации с «ВИМ-Авиа»

Министерство транспорта России и Росавиация решили, что авиакомпании «ВИМ-Авиа» необходимо приостановить чартерные рейсы на внутрироссийских и зарубежных направлениях. Об этом сообщается на сайте министерства.

При этом перевозчик собственными либо привлеченными силами должен вывезти с мест отдыха пассажиров, имеющих на руках билеты авиакомпании «ВИМ-АВИА». Такие меры приняты из-за отсутствия у перевозчика денежных средств для выполнения обязательств перед пассажирами, отмечается в сообщении Минтранса.

Кроме того, ведомства планируют в течение двух дней согласовать сетку расписаний, с участием перевозчиков, готовых помочь в перевозке пассажиров «ВИМ-АВИА». Также отмечается, что все самолеты «ВИМ-Авиа» со вторника будет принимать аэропорт Внуково.

О задержках рейсов «ВИМ-Авиа» стало известно накануне. Ростуризм назвал причиной задержек долги авиакомпании за топливо. Позднее СМИ сообщили, что «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок. По данным «Ведомостей», этого потребовала от авиакомпании Росавиация в обмен на кредит в 1,5 млрд руб.