Минфин решил пока не вводить регулирование криптовалют

Власти решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрируются на легализации технологии «блокчейн», заявил РИА Новостям замглавы Минфина России Алексей Моисеев.

«Мы занимаемся легализацией скорее блокчейна с точки зрения его как механизма оформления данных, с тем чтобы информация, которая хранится в блокчейне, имела такую же юридическую силу, как информация, которая хранится сейчас в других формах», — сообщил Моисеев.

По его словам, вопрос о регулировании биткоина также решили отложить.

«Пока не хочется наделать ошибок вначале, решили осмотреться и подумать о том, как лучше сделать», — объяснил Моисеев.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил , что концепция проекта закона о регулировании криптовалют будет готова в октябре. В разработке документа также участвуют Банк России и Минфин.

«Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся окончательно. <…> Дальше мы будем обсуждать его до внесения. Будем брать документы, чтобы дальше определиться с его судьбой», — сказал Аксаков.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что законопроект, регулирующий оборот криптовалюты в России, будет готов до конца года. Помимо этого, министерство финансов предлагало не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей», так как это «очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег».

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Напомним, что ЦБ выступает за регулирование криптовалют как цифрового товара или цифровых активов, Минфин предлагает регулировать такие валюты как «иное имущество».

Анастасия Тороп