На процесс по делу Улюкаева не пришел ни один свидетель

На процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, проходящий в Замоскворецком суде Москвы, сегодня не явились свидетели обвинения. Об этом перед началом заседания судье Ларисе Семеновой сообщил прокурор Борис Непорожный.

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

«В связи с неявкой свидетелей» обвинитель попросил разрешения оглашать материалы дела: это были многочисленные протоколы приобщения следователем Нестеровым к делу вещественных доказательств. Среди прочего — протокол осмотра стодолларовых купюр, кожаной сумки, спецпакета, краски «тушь 7», смывов с рук Улюкаева и его водителя; протокол выемки в компании «Роснефть» аудио и видеозаписей с камер наблюдения; протокол приобщения кадров игры в бильярд на саммите в Индии, снятые телеканалом Life; протокол осмотра министерского автомобиля, в багажнике которого были обнаружены сумка с деньгами и корзинка с колбасой.

Наконец приобщил следователь к делу и сам протокол осмотра подарочного набора с колбасой, а также письма Сечина президенту Путину с объяснениями целесообразности участия Роснефти в сделке по покупке акций «Башнефти».

К настоящему моменту прокуроры допросили 12 свидетелей обвинения из 30 заявленных. Среди явившихся в суд - экс-глава службы безопасности «Роснефти», генерал ФСБ на пенсии Олег Феоктистов, написавший заявление в ФСБ на Улюкаева (его допрос проходил в закрытом режиме).

В то же время заявленный в списке свидетелей глава «Роснефти» Игорь Сечин, на основе показаний которого (о вымогательстве у него Улюкаевым взятки в 2 миллиона долларов) и было возбуждено уголовное дело, в суд пока так и не пришел.