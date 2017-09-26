WhatsApp возобновил работу в Китае после двухдневной блокировки

Жители Китая могут снова отправлять текстовые сообщения, фото и аудиосообщения при помощи месенджера WhatsApp, который был заблокирован на территории страны в течение двух дней, пишет Financial Times

По словам экспертов, которых опросила газета, блокировка может быть связана с конгрессом Коммунистической партии КНР, проведение которого намечено на на следующую неделю.

О том, что власти Китая заблокировали мессенджер WhatsАpp на территории страны, сообщала газета New York Times. Перебои в работе WhatsАpp наблюдались еще в июле, писало издание. Тогда перестал работать видеочат, стало невозможно пересылать файлы и изображения, а также отправлять голосовые сообщения.

New York Times также указывала, что усиление цензуры стало особенно заметно перед XIX съездом Компартии Китая. В стране блокируется доступ к социальным сетям, неподконтрольным правительству. Гражданам приходится пользоваться мессенджером WeChat, который официально передает властям личные данные пользователей.

Напомним, WhatsАpp — последний продукт Facebook, которым могут пользоваться жители Китая. Ранее власти страны заблокировали Facebook, а также Instagram.

Максим Прошкин