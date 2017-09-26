СК возбудил дело о халатности из-за гибели белухи в Приморском океанариуме

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) после гибели белухи в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, сотрудники, ответственные за надлежащее и безопасное содержание животных, «небрежно» отнеслись к службе, что стало причиной гибели белухи.

«23 сентября 2017 года плавник особи белухи попал в находящийся в вольере посторонний предмет — канат, произошло обездвиживание животного под водой, исключающее свободное поступление кислорода в легкие, вследствие чего наступила смерть млекопитающего», — говорится в сообщении. В пресс-релизе отмечается, что смерть животного нанесла океанариуму «крупный материальный ущерб» в размере 1,5 млн рублей.

Напомним, что 24 сентября стало известно о гибели одна белухи во Владивостоке. По словам представителя океанариума, белуха запуталась в занесенной штормом снасти. Дежурный техник пытался освободить животное, но не смог из-за его 600-килограммового веса.

Это не первый случай гибели животных в Приморском океанариуме. Ранее по разным причинам здесь уже погибли несколько животных: пятимесячный сивуч, два дельфина-белобочки, два моржа, дельфин-афалина и белуха.

После этих происшествий в учреждении назначили нового руководителя, а Следственный комитет возбудил дело о халатности.

Сотрудник учреждения Роман Фадеев обвинил в гибели животных руководство организации. Руководство океанариума эти обвинения отвергло, а суд обязал его опровергнуть эти слова.

Анастасия Тороп