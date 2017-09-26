Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook

Роскомнадзор заблокирует Facebook в 2018 году, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных, об этом глава ведомства Александр Жаров рассказал Интерфаксу.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin», — сказал Жаров.

По словам руководителя Роскомнадзора, исключений не будет ни для кого.

«Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», - поясняет Жаров.

Он также рассказал, что пока официальных писем от компании не поступало.

О планах предоставить к середине 2018 года необходимые данные россиян заявляли и в компании Twitter, перенести данные согласились eBay, PayPal, AliExpress, Samsung, Lenovo, Uber, Citybank, Booking.com.

Жаров также заявлял, что мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации.

За неисполнение закона надзорное ведомство уже внесло в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Line, Imo, а также аудиовизуальный чат Vchat и рацию Zello.

Напомним, 1 сентября 2015 года вступил в силу закон о персональных данных, обязывающий российские и зарубежные компании хранить персональные данные россиян на серверах, расположенных на территории страны.

Контролировать соблюдение норм поручено Роскомнадзору. Ведомство создало специальный реестр, в который включает и исключает нарушителей закона по решению суда.