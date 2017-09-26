Появилось видео наезда Mercedes на полицейского в центре Москвы
Анастасия Тороп корреспондент
В социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором камеры зафиксировали момент ДТП на Новом Арбате с участием иномарки с госномером АМР. Видео опубликовал пользователь «ВКонтакте» Егор Дрягин.
Как рассказал Дрягин «Новой газете», доступ к камерам видеонаблюдения у него есть по работе.
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По данным, указанным на видеозаписи, авария произошла в 22:08. На записи видно, что на машине установлен спецсигнал.
Напомним, что накануне в Москве на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара вечером 25 сентября Mercedes представительского класса насмерть сбил сотрудника ГИБДД. По данным СМИ, на машине были номера правительственной серии АМР.
После ДТП водителя иномарки увезли на машине с госномером А848 МР97. Оба автомобиля принадлежат к войсковой части, имеющей отношение к Федеральной службе безопасности (ФСБ), сообщали источники РБК.
ТАСС и «Газета. Ru» отмечали, что сотрудникам федеральных СМИ, в частности, телеканалам, запрещали вести съемку места происшествия.
Год назад на Новом Арбате произошло ДТП с участием элитной иномарки с номерами АМР. По данным «Газета. Ru», тогда в аварию попал BMW 7-й серии с номерами А020 МР97RUS, закрепленный за помощником президента России Владиславом Сурковым.