Всех актеров «Гоголь-центра» вызвали в Следственный комитет. Об этом в фейсбуке сообщил отец актрисы «Гоголь-центра» Яны Иртеньевой.

«Позвонила моя дочь Яна и сообщила, что всех актеров Гоголь-центра, в том числе и ее, вызвали в Следственный комитет. Там они сейчас, судя по всему, и находится», — написал Игорь Ирентьев.

Подробности вызова актером в СК пока неизвестны.

Напомним, в конце августа 23 августа Басманный суд Москвы отправил под домашний арест художественного руководителя «Гоголь-центра» КириллаСеребренникова. Режиссера обвиняют в хищении бюджетных средств, при этом Следственный комитет несколько раз менял размер якобы причиненного им ущерба. Сейчас эта сумма составляет 68 млн рублей. Суд принял решение арестовать режиссера, несмотря на многочисленные поручительства российских деятелей культуры и искусства, а также готовность внести залог в размере вмененного ему ущерба. Против ареста Серебренникова также выступили мировые знаменитости, лауреаты премии «Оскар» и Нобелевской премии.

По этому делу, помимо Серебренникова, проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии»,экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева (она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова).

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