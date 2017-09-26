Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев ушел в отставку

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Документ опубликован на сайте Кремля.

Экс-губернатор покинул пост по собственному желанию, отмечается в документе. Временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин.

Шанцев занимал свою должность больше 12 лет. До августа 2005 года политик работал вице-мэром Москвы. Эту должность он также занимал почти 10 лет.

Отметим, что газеты «Ведомости» и «Коммерсант» прогнозировали отставку губернатора Нижегородской области. «Ведомости» утверждают, что отставки грозят пяти политикам в течение осени.

Напомним, 25 сентября в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин. О его возможной отставке СМИ писала около года. Меркушкин занял пост специального представителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен член Совета Федерации Дмитрий Азаров.

После отставки Меркушкин предсказал новые увольнения губернаторов. По его словам, есть «определенный перечень».

Предыдущий раз массовые отставки губернаторов произошли в феврале 2017 года. Тогда о досрочной отставке объявили шесть глав регионов.

Максим Прошкин