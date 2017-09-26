Даниила Квята отстранили от Гран-при «Формулы-1»

Команда Toro Rosso отстранила российского автогонщика Даниила Квята от Гран-при Малайзии и Гран-при Японии, сообщает Motorsport.com. Вместо него выступит участник программы Red Bull Junior Пьер Гасли, для которого гонки станут дебютными.

Заменит ли Гасли российского гонщика на постоянной основе, пока не известно.

В 2017 году Даниил Квят принял участие в 14 гонках. Он заработал 4 очка, его напарник Карлос Сайнс получил 48 очков.

Для Квята это уже четвертый сезон в «Формуле-1». Он дебютировал в младшей команде концерна Red Bull Toro Rosso в 2014 году, завоевав в первом сезоне восемь очков. Затем Квят выступал в Red Bull, но после аварии на гран-при России в Сочи был переведен обратно

С мая 2016 года российский гонщик выступает за Toro Rosso. Это младшая команда концерна Red Bull в «Формуле 1». Его перевели туда из главной команды после аварии на гран-при России в Сочи.

Напомним, что Квят — единственный российский автогонщик, выступающий сейчас в «Формуле-1».

Анастасия Тороп