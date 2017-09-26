В РАН не смогли выбрать президента академии в первом туре

Академик Александр Сергеев набрал в два раза больше голосов, чем его ближайший конкурент, однако голосов для победы в первом туре Сергееву не хватило, сообщает РБК.

По словам самого Сергеева, его соперником во втором туре, скорее всего, будет руководитель Института океанологии имени П.П. Ширшова, академик Роберт Нигматулин.

Всего на пост главы учреждения претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев.

После того, как академики сделают свой выбор, утвердить главу РАН должен президент России Владимир Путин.

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Напомним, 20 марта общее собрание РАН проголосовало за перенос выборов президента академии на осень 2017 года. Исполняющим обязанности президента РАН премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Валерия Козлова.

Козлов сменил на этом посту Владимира Фортова, полномочия которого истекли досрочно из-за реформы, объединившей РАН с двумя другими академиями — Россельхозакадемией и Российской академией медицинских наук (РАМН).

Максим Прошкин