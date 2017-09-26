Новая газета

В Кремле «обратили внимание» на ДТП c участием автомобиля с номерами «АМР» на Арбате

Общество

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на новость про сбитого насмерть сотрудника ГИБДД в Москве, однако это «не вопрос администрации президента». Об этом сообщает РБК.

«Это не вопрос Кремля в любом случае. Безусловно, были новости наряду с остальными, на это внимание обращено», — сказал Песков.

Ранее появилась запись с камер наблюдения, на которой зафиксирован момент ДТП. 

Напомним, что накануне вечером в Москве на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара Mercedes представительского класса насмерть сбил сотрудника ГИБДД. По данным СМИ, на машине были номера правительственной серии АМР.

По данным РБК, после ДТП водителя иномарки увезли на машине с госномером А848 МР97. Оба автомобиля принадлежат к войсковой части, имеющей отношение к Федеральной службе безопасности (ФСБ). 

Анастасия Тороп

Теги:
кремль, смерть, авария, москва, дтп
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