Минтранс не намерен поддерживать работу «ВИМ-Авиа»

Министерство транспорта не будет оказывать поддержку компании «ВИМ-Авиа», так как компания «практически прекратила свою работу». Передает Интерфакс слова главы министерства Максима Соколова.

«Нужна господдержка в решении этой ситуации, предложения такие формируются штабом, и потом через Минтранс будут направлены в правительство», — пояснил министр.

Ранее туристический сервис Aviasales закрыл доступ к билетам «ВИМ-Авиа», хотя в компании объявили о прекращении только чартерных рейсов.

Напомним, Минтранс и Росавиация решили, что авиакомпании «ВИМ-Авиа» необходимо приостановить чартерные рейсы на внутрироссийских и зарубежных направлениях.

При этом перевозчик собственными либо привлеченными силами должен вывезти с мест отдыха пассажиров, имеющих на руках билеты авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Кроме того, ведомства планируют в течение двух дней согласовать сетку расписаний, с участием перевозчиков, готовых помочь в перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа». Также отмечается, что все самолеты «ВИМ-Авиа» со вторника будет принимать аэропорт Внуково.

О задержках рейсов «ВИМ-Авиа» стало известно накануне. Ростуризм назвал причиной задержек долги авиакомпании за топливо. Позднее СМИ сообщили, что «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок. По данным «Ведомостей», этого потребовала от авиакомпании Росавиация в обмен на кредит в 1,5 млрд руб.

Максим Прошкин