Тиньков отозвал все иски против блогеров «Немагии»

Тинькофф-Банк и его основной акционер Олег Тиньков отозвали иски по всем возбужденным делам в отношении блогеров Youtube-канала «Немагия», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

По словам собеседника агенства, заявления об отказе по всем искам были поданы в органы внутренних дел.

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«После этого все процессуальные действия и суды будут прекращены», — сказал он.

Ранее Банкир в интервью Амирану Сардарову на канале «Дневник хача» сообщил о намерение отозвать все исковые заявления против авторов «Немагии», не дожидаясь извинений.

Напомним, ролик про Олега Тинькова вышел на YouTube-канале «Немагия» в начале августа. В нем утверждалось, что банкир «льстит» владельцу Альфа-Банка, занимается сомнительным бизнесом и некорректно обращается с сотрудниками.

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В описании ролика сказано: «Обзор создан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение!».

После этого «Тинькофф Банк» и сам Олег Тиньков подал в суд иск о защите чести и достоинства. Участник проекта «Немагия» Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете.

Анастасия Тороп