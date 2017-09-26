Перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» займутся семь авиакомпаний. Деньги выделят из бюджета

Перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» на внутренних регулярных направлениях займутся семь авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». На эти цели из бюджета будет выделено 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Росавиация.

При этом вывоз туристов из-за рубежа будет профинансирован из внебюджетных источников. Эти средства пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание, отмечает ведомство.

Кроме того, в Росавиации решили ввести в «ВИМ-Авиа» внешнее управление. Новое руководство компании будет сформировано из представителей аэропорта «Внуково» (теперь там будут располагаться все самолеты «ВИМ-Авиа», - ред.) и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента.

О задержках рейсов «ВИМ-Авиа» стало известно накануне. Ростуризм назвал причиной задержек долги авиакомпании за топливо. Позднее СМИ сообщили, что «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок. Минтранс пояснил, что приостановка чартерных рейсов авиакомпании необходима из-за отсутствия у нее денег для выполнения обязательств перед пассажирами.

Позднее глава министерства Максим Соколов заявил, что Минтранс не будет оказывать поддержку «ВИМ-Авиа», так как компания «практически прекратила свою работу».

Андрей Дубровский