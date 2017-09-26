Суд отложил рассмотрение иска автора «Новой газеты» Али Феруза к МВД

Басманный суд Москвы отложил до 6 октября слушания по иску журналиста «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) к МВД России из-за отказа предоставить ему временное убежище в стране.

В суде представитель МВД России ходатайствовал о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд ссылаясь на государственную тайну. Адвокат Ирина Бирюкова возражала.

«Непонятно какие сведения, содержащие гостайну, препятствуют передаче дела. Письма ФСБ, на которое ссылается ответчик, нет в деле», — отметила она.

На следующем заседании ответчик должен предоставить необходимые документы.

Напомним, что 1 августа Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить Феруза из России в Узбекистан на основании того, что он, как посчитал суд, нарушил часть 3.1 статьи 18.8 КоАП — правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

9 августа Мосгорсуд приостановил решение Басманного суда о выдворении Феруза из России в Узбекистан из-за решения ЕСПЧ о запрете перемещения журналиста до рассмотрения его жалобы в Европейском суде. Однако суд постановил, что Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев до окончательного решения ЕСПЧ.