Академик Александр Сергеев избран новым президентом РАН

Новый президентом Российской академии наук избран директор Института прикладной физики РАН, академик Александр Сергеев, сообщает Интерфакс.

Итоги подсчета бюллетеней после второго тура выборов президента РАН огласил председатель счетной комиссии общего собрания РАН академик Юрий Балега.

Сергеев набрал 1045 голосов, академик Роберт Нигматулин – 412 голосов.

После того, как академики сделали свой выбор, утвердить главу РАН должен президент России Владимир Путин.

Ранее прошел первый тур голосования. По его итогам Сергеев стал лидером с большим отрывом. За него был подан 681 голос, за академика Роберта Нигматулина — 276 голосов, за академика Геннадия Красникова — 269, за академика Владислава Панченко — 204, за академика Евгения Каблова — 152. В первом туре для победы на выборах надо было набрать 799 голосов. Во второй тур вышли Сергеев и Нигматулин.

Напомним, 20 марта общее собрание РАН проголосовало за перенос выборов президента академии на осень 2017 года. Исполняющим обязанности президента РАН премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Валерия Козлова.

Козлов сменил на этом посту Владимира Фортова, полномочия которого истекли досрочно из-за реформы, объединившей РАН с двумя другими академиями — Россельхозакадемией и Российской академией медицинских наук (РАМН).

Анастасия Тороп