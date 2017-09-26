В Москве утвердили первые 210 площадок для переселения по программе реновации

Власти Москвы утвердили первые 210 площадок, предназначенных для переселения участников программы сноса пятиэтажек. Площадки расположены в 75 районах столицы. Об этом на заседании президиума в городской администрации сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня утвержден перечень стартовых домов, это 210 площадок, расположенных таким образом, чтобы переселение осуществилось в непосредственной близости от домов, которые вошли в программу реновации», — передает агентство слова мэра.

Как отмечает агентство, в эти дома смогут переселиться 119,5 тысяч человек. Это 47 тысяч квартир в 568 пятиэтажках.

Отметим, что полный список площадок опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Массовое переселение москвичей, как ранее заявлял глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, начнется в 2019 году. По его словам, в уже строящиеся муниципальные дома участники программы реновации смогут переехать даже в 2017 году.

Напомним, первого июля президент России Владимир Путин подписал закон о реновации. Само голосование жителей по вопросу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. Предполагается, что в программу войдут 5144 жилых дома.