Росгвардия предложила ввести лицензию на продажу пневматического оружия

Росгвардия прорабатывает проекта о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля. Об этом рассказал начальник управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Сергей Деревяшкин, передает ТАСС.

По словам Деревяшкина, такая мера поможет предотвратить инциденты, подобные случаю в Ивантеевке (в подмосковной Ивантеевке школьник устроил стрельбу в классе и ранил учительницу, - ред.).

«В настоящее время без лицензии оружие мощностью до 3,5 джоуля могут купить даже несовершеннолетние, а до 7,5 джоуля —совершеннолетние», — пояснил Деревяшкин. Он уточнил , что сейчас инициатива находится на стадии разработки законопроекта и активно обсуждается внутри ведомства.

Ранее Росгвардия предложила регистрировать и ставить на учет пневматическое оружие.

Напомним, 5 сентября, ученик школы №1 в подмосковной Ивантеевке устроил в здании учебного заведения стрельбу из пневматики и разбросал дымовые шашки, а также ранил учителя кухонным топориком. В результате инцидента пострадали трое учеников и преподаватель. Басманный суд Москвы заключил школьника под арест на два месяца.

Это не первый случай стрельбы в российских школах. В феврале 2014 года старшеклассник, взяв ружье и винтовку отца, ворвался в школу №263 в московском районе Отрадное, и застрелил учителя географии Андрея Кириллова. Также подросток открыл стрельбу по правоохранителям, ранив старшего сержанта и застрелив прапорщика. Старшеклассника уговорил сдаться отец, он несколько раз связывался с сыном по телефону, а затем вошел в школу вместе с полицией, надев бронежилет. Задержание проводили бойцы СОБРа.