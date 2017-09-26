В СИЗО «Лефортово» проведут горячую воду

В следственном изоляторе «Лефортово» будет проведена система горячего водоснабжения, которой раньше не было, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Я узнала, что в СИЗО “Лефортово” не было горячей воды, и это в XXI век! Людям там по утрам разносили баночки с горячей водой, чтобы он решали свои гигиенические вопросы», — приводит ее слова Интерфакс.

Агентство сообщает, что это стало возможным после вмешательства столичного омбудсмена. По словам Потяевой, «в бюджет этого года заложены средства, чтобы провести в “Лефортово” горячую воду».

Ранее на проблему отсутствия горячей воды в «Лефортово» обращала внимание уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а также члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Читайте также Счетная палата: ФСИН неэффективно использовала 15 млрд рублей на строительство СИЗО

В «Лефортово» содержатся высокопоставленные чиновники, в частности, бывший губернатор Кировской области Никита Белых, начальник управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Александр Ламонов, экс-губернатор Марий Эл Леонид Маркелов и бывший глава Коми Вячеслав Гайзер.

Кроме этого, РИА Новости сообщает, что в СИЗО «Матросская тишина» запустят пилотный проект по оказанию медпомощи с использованием телемедицины. Об этом заявил начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз. По его словам, это произойдет с 1 января 2018 года.

Введение телемедицины, отметил Мороз, позволит наполовину сократить необходимость вывоза в столичные больницы арестантов. По его словам, присутствие вооруженного конвоя создает неудобства для медучреждений, а также требует дополнительных расходах по транспортировке.