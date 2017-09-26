В Испании арестовали владельца футбольного клуба по делу «русской мафии»

В Испании арестовали владельца футбольного клуба «Марбелья», российского предпринимателя Александра Гринберга, а также связанных с ним лиц, сообщает DW со ссылкой на представителя испанской Гражданской гвардии (жандармерии).

По словам собеседника, задержанных подозревают в отмывании денег «русской мафии», в частности московской ОПГ «Солнцевская», и создании с этой целью «преступного сообщества» в Испании.

DW сообщает, что всего задержаны десять человек, по данным издания DiarioSur, арестованы 11 человек. Помимо Гринберга, это владелец производителя питьевой воды Agua de Mijas и один из его помощников, пишет DiarioSur.

Аресты проводились в курортном городе Марбелья и соседнем с ним поселке Михас. В ходе операции прошли обыски в жилых домах и офисах, в том числе и в офисе футбольного клуба «Марбелья» В операции участвовали около 50 сотрудников жандармерии.

Александр Гринберг — один из самых известных представителей российской диаспоры в Испании. Пять лет назад он купил футбольный клуб «Марбелья», находившийся в состоянии банкротства, и с тех пор является его президентом. Сейчас этот клуб выступает в третьей по рангу футбольной лиге Испании.

ОПГ «Солнцевская» появилась в начале 1990-х годов. Одним из ее лидеров СМИ называют бизнесмена Сергея Михайлова («Михась»).

Предприниматель дважды подавал в суд на политика Алексея Навального. В первом случае он требовал удалить фильм «Чайка», в котором его называют лидером ОПГ «Солнцевская» по кличке «Михась» и криминальным авторитетом. Суд бизнесмен проиграл.

Во второй раз Михайлов потребовал суд признать «не соответствующей действительности» информацию, которую Навальный опубликовал на своем сайте под заголовком «Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ». Иск был подан 11 сентября 2017 года.