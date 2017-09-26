Власти Ирана возбудили дело против Павла Дурова

Власти Ирана возбудили уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что дело было возбуждено в связи с популярностью Telegram среди членов группировки «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена на территории России).

Кроме этого, дело возбудили из-за использования мессенджера с целью торговли людьми и наркоторговли, а также для распространения детской порнографии, добавил прокурор.

Сам Дуров написал в твиттере что был удивлен, когда узнал об уголовном деле. Он считает, что реальная причина враждебного настроя иранского правительства кроется в другом. По его словам, команда Telegram ежедневно блокирует более тысячи каналов, чатов и ботов с порнографическим и экстремистским контентом.

В конце июля министр по коммуникациям Ирана ​Махмуд Ваези заявил, что мессенджер Telegram перенес часть своих серверов в Иран. Однако Дуров отверг эту информацию. «Никакие серверы Telegram не будут перенесены в Иран», — заявил он.

По словам Дурова, ни один сервер мессенджера не будет переведен или установлен в Иране. Компания, заявлял он, «предпочтет потерять большой рынок, чем скомпрометировать хотя бы один байт личной информации своих пользователей».