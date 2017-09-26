США ввели санкции против восьми банков КНДР и 26 лиц, причастных к финансовым операциям с этой страной. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Под санкции попали следующие банки: Agricultural Development Bank, Cheil Credit Bank, Hana Banking Corporation Ltd, International Industrial Development Bank, Jinmyong Joint Bank, Jinsong Joint Bank, Koryo Commercial Bank Ltd и Ryugyong Commercial Bank.

Кроме этого, в санкционный список попали граждане КНДР, представляющие банки Северной Кореи в России (Korea Unification Development Bank и Korea Kumgang Group Bank в Москве), Китае, Ливии и ОАЭ.

Ранее в июне США расширили санкции против КНДР из-за развития ядерной программы Пхеньяна. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил соответствующую резолюцию.

19 сентября во время выступления в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН президент Дональд Трамп пригрозил «полностью уничтожить» КНДР в случае если она не остановит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам.

В ответ на это глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что слова Трампа вызывают «глобальную озабоченность», и пообещал, что власти страны «серьезно рассмотрят соответствующие сверхжесткие ответные меры». Вслед за этим КНДР пригрозила США испытаниями сверхмощной водородной бомбы в Тихом океане.

23 сентября бомбардировщики США пролетели вблизи КНДР. В Пентагоне заявили, что «это было демонстрацией решимости США».

В сентябре КНДР провела два запуска баллистических ракет. Все они были запущены в сторону Японии. Кроме этого, Северная Корея провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.