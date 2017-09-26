Иракский Курдистан проголосовал за независимость

За независимость Иракского Курдистана проголосовали 91,83% избирателей. Об этом свидетельствуют данные предварительного подсчета 3,4 миллиона голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Высшую независимую избирательную комиссию Курдистана.

«По итогам подсчета 3,44 миллиона голосов, положительно ответили 91,83 процента, отрицательно — 8,17 процентов», — сообщили в комиссии. Всего на референдуме проголосовало 3,4 миллиона избирателей.

Высокий процент, свыше 90%, показали курдские районы в провинции Киркук (спорной с Багдадом), а также езидский район Синджар и христианские районы в провинции Найнава. Самый низкий процент «за», около 51% — в городе Сулеймания.

Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 25 сентября. Для участия в голосовании зарегистрировались 5,3 млн человек. Они должны были ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?».