РБК узнал о причастности прапорщика ФСБ к ДТП на Арбате

За рулем сбившего инспектора ГИБДД на Арбате служебного автомобиля Mercedes Benz S450 с госномером А896МР97 находился прапорщик Федеральной службе безопасности (ФСБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве. Информацию также подтвердил другой источник, знакомый с материалами проверки.

По данным издания, Mercedes, а также автомобиль с госномером А848МР97, который забрал водителя с места аварии, принадлежат войсковой части, имеющей отношение к ФСБ.

«На автомобилях данного класса могут передвигаться сотрудники центрального аппарата, руководители департаментов и их замы», — сказал собеседник.

Источники также сообщили, что пассажиров в салоне Mercedes не было.

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В понедельник, 25 сентября, в центре Москвы произошло ДТП, в котором погиб 32-летний старший лейтенант полиции Сергей Грачев.

Источники РБК подтвердили, что в МВД России начало проверку ДТП, расследованием занимаются следователи военной прокуратуры, в чью подследственность входят происшествия с участием сотрудников спецслужб. Результаты расследования будут переданы в службу собственной безопасности ФСБ.

В Кремле сообщили, что обратили внимание на ДТП, но отметили, что это не вопрос администрации президента.