В Тверской области возбудили дело после избиения заключенных в ИК-6

В Тверской области возбудили уголовное дело после избиения заключенных сотрудниками ИК-6 в Бежецке (пункт «а» части 3 статьи 286 УК). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

Инцидент, по версии следствия, произошел 7 сентября этого года во время обыска в колонии.

«Должностные лица, являющиеся сотрудниками УФСИН нанесли удары руками и ногами по голове, телу и конечностям осужденным, содержащимся в учреждении, причиним последним телесные повреждения и физическую боль», — сообщили в СК.

Ранее об избиении заключенных в ИК-6 сообщило движение «За права человека», куда обратился один из осужденных. Он рассказал, что 7 сентября в колонии появилось более сотни сотрудников УФСИН, в том числе бойцы спецназа, которые жестоко избили более 200 человек.

«Людей ставили на “рястяжки”, раздетыми на улице и избивали. Шел дождь. Осужденных заставляли бегать раздетыми. Им угрожали и издевались над ними. Сотрудники отнимали при этом положенные вещи», — сообщил он.

Осужденный добавил, что были также избиты заключенные в ШИЗО и ПТК, и девять из них порезали себе вены. При этом автор обращения отметил, что «осужденные не давали повода применять к ним силу».

Кроме этого, автор обращения пожаловался на условия содержания в ИК-6. По его словам, в колонии «постоянно нарушаются права осужденных». В частности, их «в дождь держат на улице в лакальных секторах», а «зарплата в месяц составляет не более 400 рублей в месяц».

«Питание в ИК просто ужасное. Гнилые овощи, тухлые и испорченные продукты. Иногда приходится неделями, а то и месяцами есть только хлеб. Который сейчас мокрый. И если сжать его, то капает влага. Мы голодаем!!!», — пожаловался осужденный.

Людей, по его словам, «годами держат в изоляторе, без причин. А в камерах нет никаких условий для жизни. Администрация, не дает возможности учиться и получать образование. Всячески пытаются притеснять религии», санитарная часть практически не работает.

По факту обращения движение «За права человека» направило заявление в прокуратуру Тверской области.