В Москве появились билборды с цитатами из переписки Николая II с супругой

В разных районах Москвы появились билборды с цитатами из личного дневника императрицы Александры Федоровны и ее писем к супругу Николаю II, посвященные любви, браку и семейному счастью. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на синодальный отдел по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.

Церковный проект «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви» призван утвердить семейные ценности в российском обществе, а также донести до людей правдивую информацию о жизни царской семьи, отметили в РПЦ.

«На протяжении более чем ста лет личная жизнь семьи последних Романовых остается мишенью для мифов и спекуляций. Между тем реальная история их супружеской жизни, основанной на вере, любви и взаимоуважении, может служить образцом семейных отношений для наших современников», — заявили в синодальном отделе.

Ранее представители Русской православной церкви (РПЦ) неоднократно критически высказывались по поводу еще не вышедшего фильма Алексея Учиталя «Матильда» об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, напоминает агентство.

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Против выхода этого фильма выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ранее она заявляла, что в Симферополе замироточил бюст Николая II. Комиссия РПЦ не обнаружила мироточения бюста и призвала не критиковать «молодую, неискушенную еще в политике женщину-депутата».