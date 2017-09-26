Суд признал незаконным отказ властей Самары согласовать митинги Навального

В Самаре суд признал незаконным решение администрации Самары, отказавшейся согласовать заявки на проведение митинга Алексея Навального. Об этом Интерфаксу сообщила координатор местного штаба политика Екатерина Герасимова.

По ее словам, суд признал, что местные власти незаконно отказали в проведении акций 30 сентября и 1 октября, поскольку не предоставили альтернативные площадки.

«Теперь администрация должна повторно рассмотреть наши уведомления в течение завтрашнего дня», — сообщила Герасимова.

В среду суд также рассмотрит еще одно заявление сторонников Навального в связи с отказом в проведении акции. Отказы еще по двум заявкам не обжаловались, добавила Герасимова.

В настоящее время в плане предвыборных поездок Навального Самары не значится из-за предыдущих отказов городских властей в проведении митингов.

Администрация Самары отклонила пять заявок на проведение публичной акции с 1,5 тыс. участников, поданных на 29, 30 сентября и 1 октября. Герасимова ранее заявляла, что свой отказ мэрия объяснила подготовкой областного центра к отопительному сезону и к ЧМ-2018.

В конце сентября сотрудники штаба Навальногов Казани подали в суд после десяти отказов властей города в проведении митинга.

Также в сентябре руководитель избирательного штаба политика Леонид Волков сообщил, что администрации городов, в которых подавались заявки на митинги с участием Навального, стали массово отказывать в согласованиях. По его словам, это происходит в нарушение закона, так как власти не предлагают альтернативных площадок для мероприятий.