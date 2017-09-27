Дуров рассказал о требовании ФСБ предоставить доступ к сообщениям пользователей Telegram

ФСБ составила административный протокол на Telegram за невыполнение требований о расшифровке сообщений пользователей, сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Он опубликовал на своей странице «ВКонтакте» документы, которые ФСБ прислала в лондонский офис компании.

Один из документов датирован 31 августа 2017 года и адресован лично Дурову. В нем ФСБ предлагает направить в Россию представителя для участия в составлении протокола о нарушении.

Второй документ — копия административного протокола. Речь идет о нарушении части 2.1 статьи 13.31 КоАП «неисполнение обязанности предоставлять... информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений».

«В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram. Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам», — прокомментировал ситуацию Дуров.

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В конце июня глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал от Павла Дурова и администрации мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Под угрозой блокировки Дуров согласился зарегистрировать мессенджер, но отказался передавать властям данные о пользователях.