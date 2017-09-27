При пожаре на складе боеприпасов в Винницкой области пострадали два человека

При пожаре на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области Украины пострадали двое местных жителей, передает «Громадське».

Жители Калиновки эвакуированы. Пока известно о двух пострадавших.

«Калиновка почти не пострадала, однако есть сообщения, что снаряды попали в хлева», — рассказал общественный активист Анатолия Банаха, отметив, что в город не пускают журналистов.

На месте происшествия находятся глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Возгорание произошло накануне вечером. На складе хранится 188 000 тонн боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». На площадке танковых боеприпасов были зафиксированы взрывы. К утру 27 сентября площадь пожара составила 60 гектаров.

Закрыты въезды в город, также перекрыто движение по трассам Винница-Киев и Житомир-Могилев-Подольский. Замминистра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк написал на своей странице в фейсбуке, что закрыто и воздушное пространство над горящим складом боеприпасов.