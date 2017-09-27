Начальника продовольственного управления Минобороны арестовали по делу о «рекордной» взятке

Начальника продовольственного управления Минобороны полковника Александра Бережного арестовали по делу о мошенничестве и взяточничестве, передает «Коммерсант».

По данным издания, арест Бережного связан с арестом полковника Александра Вакулина, которого обвиняют в получении «рекордной» в истории Минобороны взяток в размере 368 млн рублей. Им также инкриминируется еще одно преступление — хищение 20 млн рублей при исполнении контракта на поставку спецтехники для Минобороны.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что в основу дела легли данные о хищениях в рамках контракта между Минобороны и петербургским ООО «Профбизнес». Договор, заключенный зимой 2015 года, предусматривал поставку прицепных кухонь, цистерн и передвижных пекарен.

Взятку, отмечает издание, Вакулин получил как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства».

В самом ведомстве пока не комментировали ситуацию.