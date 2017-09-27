Власти США опровергли причастность России к взлому избиркома Висконсина

Министерство внутренней безопасности США заявило, что «русские хакеры» не причастны к взлому базы данных об избирателях в Висконсине перед президентскими выборами в США, передает NBC News.

Власти штата объяснили, что хакерской атаке подверглись не связанные с выборами структуры, а организация, занимающаяся вопросами кадров. Сопоставление IP-адресов подтверждает эту информацию.

NBC News отмечает, что пока не ясно, были ли похожие ошибки при оценке хакерских атак в других штатах.

На прошлой неделе сообщили о хакерских атаках России на 21 штат во время президентских выборов в США. Речь идет о штатах Алабама, Аляска, Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Дэлавер, Иллинойс, Айова, Мэриленд, Миннесота, Северная Дакота, Оклахома, Орегон, Техас, Вашингтон, Висконсин, Огайо, Флорида, Пенсильвания и Калифорния.

Тогда же администратор электоральной комиссии Висконсина Майкл Хаас сказал, что по информации министерства внутренней безопасности США, хакеры нацелились на электронные системы регистрации избирателей.

Напомним, США неоднократно обвиняли связанных с Россией хакеров во вмешательстве в президентские выборы в Америке в 2016 году. Москва отрицает вмешательство в выборы.