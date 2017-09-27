Минобороны сообщило о гибели пяти командиров террористов в Сирии

Минобороны сообщило о гибели пяти полевых командиров, руководивших боевиками запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра», передает ТАСС.

Вместе с пятью командирами в результате ракетно-авиационного удара погибли 32 боевика.

Убитые командиры, отметили в Минобороны, руководили нападением на отряд российской военной полиции в Идлибе 18 сентября. После этой атаки террористов «для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии».​

Как уточнил представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, были убиты начальник южного сектора провинции Идлиб Абу Сульман ас-Сауди, эмир по финансовым вопросам Абу аль-Аббас Анадин, советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани Абу Хасан, помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни Валид аль-Мустафа, а также шариатский судья Абу Муджагид.

«Факт гибели руководства и младших командиров группировки «Джебхат ан-Нусра» от ракетно-авиационного удара подтвержден по нескольким независимым каналам», — сказал Конашенков.

Об атаке боевиков запрещенной организации «Джабхат ан-Нусра» на российских военных стало известно 20 сентября. По данным Минобороны, 29 сотрудников российской военной полиции оказались заблокированы боевиками в сирийской провинции Идлиб.

Позднее «Первый канал» опубликовал кадры атаки террористов.

«Держали оборону до тех пор, пока минометные снаряды не стали попадать прямой наводкой в здание. Второй этаж дома был разрушен, и мы переместились на первый этаж, где также находились военнослужащие Сирийской арабской республики. Совместно с ними держали оборону на первом этаже», — рассказал командир взвода военной полиции Александр Самойлов.