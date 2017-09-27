Губернатор Красноярского края Толоконский объявил о своей отставке

Глава Красноярского края Виктор Толоконский на встрече с региональным правительством и депутатами объявил о своей отставке, передает «Коммерсант» со ссылкой на участника встречи.

Накануне об отставке Толоконского рассказали источники РБК. По данным издания, среди кандидатов на его пост — первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, замглавы Минфина Андрей Иванов и депутат Госдумы, зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что в течение осени свои посты покинут, как минимум, пять российских губернаторов. Накануне в отставку ушел губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Напомним, 25 сентября в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин. О его возможной отставке СМИ писала около года. Меркушкин занял пост специального представителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Ранее массовые отставки губернаторов произошли в феврале 2017 года.

Виктор Толоконский руководил регионом с 2014 года, до этого занимал пост представителя президента в Сибирском федеральном округе.