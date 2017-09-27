Депутаты Приморья решили лишать себя части зарплаты за прогулы

Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли поправки в местное законодательство, вводящие штрафы для депутатов за прогулы заседаний, сообщает ТАСС.

Согласно поправкам, работающий на постоянной основе депутат, без уважительной причины прогулявший заседания Засобрания, комитетов и комиссий, заплатит до одной шестой части своей зарплаты. Какую именно сумму составляет одна шестая часть зарплаты депутатов Приморья, в региональном парламенте не уточнили.

«У депутата, работающего на постоянной основе, неплохая зарплата по сравнению с другими жителями Приморского края, и если он пренебрегает своими обязанностями, значит, надо его бить рублем: пропустил заседание — одна шестая от зарплаты ушла. Мне кажется, такие меры абсолютно обоснованы», — приводит пресс-служба приморского парламента слова председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Закособрания Дмитрия Новикова (именно комитет Заксобрания по регламенту и депутатской этике будет принимать решение о штрафе, — ред.).

Напомним, в ноябре 2016 года Госдума ввела штрафы для депутатов за прогулы пленарных заседаний без уважительных причин. За каждый прогул депутатов лишают одной шестой части зарплаты (всего в месяц проходит шесть плановых пленарных заседаний Госдумы).

К уважительным причинам, по которым депутаты могут отсутствовать на заседаниях, относится временная нетрудоспособность, нахождение парламентария в официальной делегации, в командировке в регионы.