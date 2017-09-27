СК начал допрос актеров «Гоголь-центра» по делу Кирилла Серебренникова

Следственный комитет начал допрос актеров «Гоголь-центра» по делу художественного руководителя театра и режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей бюджетных средств. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, допрос займет несколько дней — в СК уже вызвали несколько десятков человек. Всего же следователи намерены допросить по этому делу около 100 человек. «Как правило, беседа длится несколько часов, иногда больше», — уточнил источник Интерфакса.

По словам собеседника, следователей интересуют детали участия актеров в спектаклях на базе проекта «Платформа», в частности в постановке «Сон в летнюю дочь», а также условия и исполнение заключенных ими договоров.

Отмечается, что следователи намерены допросить не только актеров, но и других сотрудников «Гоголь-центра», а также тех, чьи показания, по мнению следствия, могут представлять значение для расследования уголовного дела.

Собеседник агентства добавил, что помимо допросов следователи продолжают проводить выемку документов. Также будет проведен ряд экспертиз по делу, в том числе бухгалтерская, фонографическая, почерковедческая.

Ранее в пресс-службе «Гоголь-центра» сообщили о получении большого количества повесток на допрос в Следственный комитет.

Напомним, суд отправил под домашний арест режиссера Кирилл Серебренников до 19 октября по обвинению в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей.

По этому делу, помимо Серебренникова, проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии»: экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева.

Андрей Дубровский