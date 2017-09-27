В Госдуме предложили создать резервный фонд для авиакомпаний

Комитет Госдумы по транспорту предложил создать резервный фонд при Минтрансе на случай возникновения проблем, подобных ситуации с остановкой чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, передает Интерфакс.

По словам Москвичева, резервный фонд должен быть доступен для главы Минтранса в «любую минуту», чтобы тот смог дать распоряжение использовать эти средства и забрать российских туристов из-за границы, в случае если у авиакомпании произошли проблемы с перевозкой пассажиров, а также обеспечить этих пассажиров, находящихся в аэропортах, питанием.

Глава комитета также предложил установить срок в 45 дней на продажи билетов на чартерные рейсы, а «не за полгода продавать билеты».

Накануне 10-я в списке крупных авиакомпаний России «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок. Минтранс пояснил, что приостановка чартерных рейсов авиакомпании необходима из-за отсутствия у нее денег для выполнения обязательств перед пассажирами. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), ситуация с «ВИМ-Авиа» может затронуть 100 тысяч российских туристов.

Как сообщала Росавиация, перевозкой пассажиров, у которых остались на руках билеты «ВИМ-Авиа» на внутренних направлениях займутся семь авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». Финансовые потери из-за этих рейсов авиакомпаниям возместят из бюджета — на эти цели выделено 200 миллионов рублей.