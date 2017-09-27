СМИ сообщили о предстоящей отставке главы Дагестана

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в ближайшее время может покинуть свою должность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам собеседников издания, его экстренно вызвали в Кремль, чтобы обсудить отставку и преемников. Источник в силовых структурах утверждает, что 27 сентября Абдулатипов написал заявление «по собственному желанию».

«Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», — рассказал источник РБК в окружении главы региона.

Пресс-секретарь Абдулатипова была недоступна для комментариев.

Напомним, ранее СМИ сообщили о начале ротации глав регионов. Как утверждали источники, в ближайшее время свои посты могут покинуть десять губернаторов.

При этом только за последние два дня свои посты покинули глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Самарской области Николай Меркушкин.

Источники «Ведомостей» также прочили отставку губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому, руководителю Омской области Виктору Назарову, главе Северной Осетии Вячеславу Битарову, и главам Владимирской и Мурманской областей Светлане Орловой и Марине Ковтун. Один из источников допустил увольнение главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.