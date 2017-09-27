В Волгоградской области задержали куратора «групп смерти»

Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в склонении к суициду девушку-подростка из Тулы. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

«Злоумышленник вел с ней переписку, давал задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, а также создавал ситуации, травмирующие психику несовершеннолетней», — объясняют в полиции.

По словам полицейских, в доме подозреваемого нашли технику, мобильные телефоны и флэш-карты, на которых есть сведения, подтверждающие, его причастность к «группам смерти».

Мужчина стал фигурантом дела по статьям 30 и 110 УК РФ, суд избрал в отношении 23-летнего жителя Волгоградской области меру пресечения в виде ареста.

Напомним, в середине сентября МВД России установило трех несовершеннолетних кураторов «групп смерти» в Самарской, Нижегородской и Владимирской областях. О задержании еще двух администраторов в Подмосковье и Хабаровском крае сообщалось в конце августа.

Одного из администраторов «групп смерти» — Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, 20 июля приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения.

О суицидальных группах «ВКонтакте» неоднократно рассказывала «Новая газета». После серии публикаций, в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому доведение, склонение или содействие суициду приравнивается к особо тяжким преступлениям. Они фактически приравнены к умышленному убийству.

Максим Прошкин