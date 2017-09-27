В Кремле прокомментировали серию отставок глав регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ротационный процесс в корпусе руководителей регионов, это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс. В данном случае глава государства, он собственно именно идет по пути именно ротационного обновления губернаторского корпуса. Это абсолютно нормальный процесс», — сказал Песков.
В ответ на вопрос о том, можно ли охарактеризовать новых врио глав регионов «технократами», Песков сказал, что предпочел бы назвать их молодыми широкопрофильными специалистами.
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Ранее в среду о своей отставке объявил глава Красноярского края Виктор Толоконский. Также накануне в отставку ушел губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, а 25 сентября в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин.
Отметим, что ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что в течение осени свои посты покинут, как минимум, пять российских губернаторов.
Ранее массовые отставки губернаторов произошли в феврале 2017 года.