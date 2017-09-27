Зампреда Меджлиса Умерова признали виновным в сепаратизме

Симферопольский районный суд признал бывшего заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в России) Ильми Умерова виновным в призывах к сепаратизму, сообщает Интерфакс.

Суд приговорил Умерова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и запретил заниматься публичной деятельностью. Защита намерена обжаловать приговор.

Прокурор просил назначить Умерову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

Умерова обвиняли по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму на телевидении или в интернете). По версии следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь в Киеве, в эфире телеканала АТR публично призывал к возвращению Крыма под юрисдикцию Украины. Видео его выступления было опубликовано на YouTube.

За время следствия у Умерова вынужденно поменялся адвокат: защищавший его Николай Полозов прекратил участие в процессе из-за допроса в качестве свидетеля по этому же делу.

Свою вину Умеров, имеющий российское и украинское гражданство, не признал. Он считает дело политически мотивированным и сфабрикованным. Правозащитная организация Human Rights Watch призывала российские власти снять с Умерова обвинения в сепаратизме.

Длительное время Умеров совмещал работу в руководстве Меджлиса и в государственных органах Крыма. Он занимал пост руководителя Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного совета автономной республики Крым.

В конце апреля 2016 года Верховный суд Крыма признал Меджлис экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. Украина считает Крым оккупированной территорией, а страны Европы и США называют действия российских властей аннексией. После присоединения полуострова к России ЕС и США ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.

В марте 2014 года Умеров единственный из крымских районных глав призвал бойкотировать референдум о вхождении Крыма в состав России. После присоединения полуострова Умеров неоднократно заявлял, что не признает итогов голосования, при этом подчеркивал, что не стремится нарушать территориальную целостность России, а напротив — хотел бы восстановить ее в признанных мировым сообществом границах.