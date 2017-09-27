Мединский назвал гуманным домашний арест Серебренникова

Министр культуры Владимир Мединский назвал самой гуманной в рамках действующего законодательства меру пресечения, избранную режиссеру Кириллу Серебренникову (суд отправил его под домашний арест). Об этом министр заявил в ходе дебатов с писателем Дмитрием Быковым на телеканале «Дождь».

Мединский также заявил, что хотел бы, чтобы в отношении работников культуры всегда принимались самые гуманные меры пресечения, поскольку, «они все-таки не злостные хулиганы».

Комментируя дело Серебренникова, Мединский сказал, что режиссер системно получал деньги от государства. При этом отчеты, которые сдавала в министерство культуры основанная Серебренниковым «Седьмая студия», по словам Мединского, были «крайне не складывающиеся».

«Вначале это вызвало внимание налоговых органов, а потом правоохранительных», — заявил Мединский.

Напомним, суд отправил под домашний арест режиссера Кирилл Серебренников на два месяца по обвинению в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей. Суд принял такое решение несмотря на многочисленные поручительства российских и зарубежных деятелей культуры и искусства, а также готовность внести за Серебренникова залог в размере вмененного ему ущерба.

Отметим, что помимо Серебренникова по этому делу проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии»: экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева, которая согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова.