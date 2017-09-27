Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил о своей отставке

Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов объявил о своей отставке. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Абдулатипова, основной причиной такого решения стал возраст – в этом году ему исполняется 71 год.

«Причины отставки – возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъёме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась», – сказал Абдулатипов.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах, экс-губернатор сказал, что у него «очень большая палитра интересов». Он уточнил, что в большей степени будет заниматься научной и общественной деятельностью, а также вопросами просвещения и культуры.

«Во-первых, я работал завкафедрой в академии Госслужбы. Второе – я, по-моему, числюсь профессором в МГУ и так далее», – отметил Абдулатипов.

Бывший глава Дагестана добавил, что предложил несколько кандидатур на свой пост.

«Я кого-то назвал, они [администрация президента] кого-то ищут. Я думаю, что с этим проблем не будет. Я называл целый ряд фамилий. Решение принимает президент. Единственная моя просьба была – чтобы Дагестан передали в добропорядочные руки», — сказал Абдулатипов.

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Отметим, что Рамазан Абдулатипов — уже второй за день и четвертый за последние три дня губернатор, подавший в отставку. Так, ранее в среду о своей отставке объявил глава Красноярского края Виктор Толоконский. Накануне в отставку ушел губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, а 25 сентября в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин.

Ранее СМИ сообщали, что в течение осени свои посты покинут, как минимум, пять российских губернаторов.