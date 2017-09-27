Росгвардия закупит генералам за счет бюджета хрустальные погоны

Росгвардия объявила тендер на закупку 104 пар изготовленных из хрусталя генерал-майорских, генерал-лейтенантских и генерал-полковничьих погон. На объявление о проведении тендера, опубликованного на сайте госзакупок, обратил внимание РБК.

Закупочная стоимость каждой пары хрустальных погон (вне зависимости от звания) указана в 5,6 тыс. руб. Всего Росгвардия планирует потратить на закупку погон около 582 тыс. руб. При этом источником финансирования должен стать, как следует из документации, федеральный бюджет.

Согласно объявлению, каждая пара погон должна быть упакована в подарочную коробку, обитую бордовым бархатом и имеющую «механизм открытия верхней крышки». При этом «хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов. Материал изделия должен быть полностью однородный».

Ранее политик Алексей Навальный рассказал о том, что «Роснефть» намерена потратить почти 5 млн руб. на закупку посуды для оснащения одного из вертолетов. В частности, компания планировала приобрести серебряные чайные ложки стоимостью почти 15 тыс. руб. каждая.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал закупочные цены «разумными», заявив, что вертолет, которым пользуются топ-менеджеры и партнеры компании, должен иметь качественную посуду. Однако уже на следующий день закупка была отменена. Формальной причиной стал отказ поставщика снижать цену. Вслед за этим глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что «лично снял» вопрос закупки посуды.