В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобили

Женщины в Саудовской Аравии получили право на вождение автомобиля, это была единственная страна в мире, где женщины не могли этого делать, сообщает BBC News.

Согласно указу, который подписал король страны Салман, выдавать водительские удостоверения женщинам начнут в 2018 году. Почему глава государства пошел на такой шаг, не сообщается.

Согласно действующему законодательству, женщины не могут водить машину на общественных трассах, а на территории частных владений им разрешено садиться за руль.

Такие запреты частично связаны с тем, что в Саудовской Аравии женщины обязательно должны прикрывать лицо, а во время вождения это может быть небезопасно.

Кроме того, так как в стране водителей-мужчин большинство, появление женщины на дороге может привести к общению между ними, что считается «дурным тоном».

Отметим, что против действия такого запрета в 2014 году правозашитница Лоуджан Хатлуль попыталась въехать на машине в Саудовскую Аравию, однако была задержана и помещена под арест на 73 дня.

Максим Прошкин