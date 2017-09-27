Роскосмос присоединился к проекту создания космической станции на орбите Луны

Россия присоединилась к американскому проекту Deep Space Gateway, в рамках которого NASA собирается построить обитаемую космическую станцию на орбите Луны. Об этом сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров, передает Интерфакс. Заявление также опубликовано на сайте Роскосмоса.«Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway», — рассказал Комаров.

Россия в рамках проекта намерена создать от одного до трех модулей. Первые модули, сообщил Комаров, планируется вывести на орбиту Луны в 2024–2026 годах.

Кроме этого, Россия собирается разработать стандарты механизма стыковки для всех кораблей, которые будут летать на станцию, а также использовать для полетов на станцию новую ракету-носитель сверхтяжелого класса, она пока находится в разработке.

Участие в проекте также могут принять Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.

О планах создания станции Deep Space Gateway NASA объявило в конце марта 2017 года. Для вывода модулей на орбиту Луны американское космическое агентство собирается использовать ракету сверхтяжелого класса Space Launch System, она находится в разработке. Ее первый запуск запланирован на 2019 год.