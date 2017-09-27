Здание редакции «Новой газеты» эвакуировали после анонимного звонка о бомбе
«Новая газета»редакция
Здание на Потаповском переулке в Москве, в котором в том числе находится редакция «Новой газеты», эвакуировали после анонимного звонка о заложенной бомбе.
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Сотрудники экстренных служб прибыли на место и проверяют здание.
Напомним, сообщения о минировании общественных мест, административных зданий в крупных городах России стали появляться 10 сентября. Волна телефонного терроризма прокатилась по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Краснодару, Воронежу и многим другим российским городам. Отметим, что ни одна из угроз не подтвердилась.
Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что массовая эвакуация людей в российских городах из-за сообщений об угрозе взрыва не связана с учениями. Из-за анонимных звонков было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (телефонный терроризм).