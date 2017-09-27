«ВИМ-Авиа» попросила срочно предоставить около 800 млн рублей госгарантий

10-я в списке крупных авиакомпаний России «ВИМ-Авиа» обратилась к властям с просьбой срочно предоставить госгарантии на сумму 800-840 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на письмо компании сообщает РИА Новости.

В сообщении «ВИМ-Авиа» говорится, что эти деньги необходимы для оплаты топлива самолетов, которые должны забрать клиентов авиакомпании из-за рубежа.

Напомним, накануне «Вим-Авиа» объявила о прекращении чартерных рейсов из-за отсутствия средств для продолжения деятельности. Позднее глава министерства Максим Соколов заявил, что Минтранс не будет оказывать поддержку «ВИМ-Авиа», так как компания «практически прекратила свою работу». Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила, что прекращение чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» может затронуть до 100 тысяч российских туристов.

Позднее Росавиация сообщила, что перевозкой пассажиров, имеющих билеты «ВИМ-Авиа» на внутренних регулярных направлениях займутся семь авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». Убытки от этих перевозок авиакомпаниям возместят из федерального бюджета — на эти цели выделено 200 миллионов рублей. В свою очередь, вывоз туристов из-за рубежа, согласно информации Росавиации, должен быть профинансирован из внебюджетных источников. Эти средства пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание, отмечало ведомство.

В самой же «ВИМ-Авиа» российские авиационные власти решили ввести внешнее управление. Новое руководство компании будет сформировано из представителей аэропорта «Внуково» (теперь там будут располагаться все самолеты «ВИМ-Авиа», - ред.) и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента.